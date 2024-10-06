В Новосибирске отменили концерты Дениса Мацуева из-за его болезни

Концерты музыканта Дениса Мацуева отменили из-за здоровья.

В период с 4 по 6 октября 2024 года в Новосибирске должен был состояться фестиваль пианиста «Диалог поколений», где выступит музыкант Денис Мацуева.

Однако, по информации пресс-службы Новосибирской филармонии, выступление перенесли на начало ноября-2024 из-за болезни музыканта.

«О датах будет объявлено дополнительно. Следите за информацией», — передали в сообщении.

Напомним, что из-за «деструктивных» песен в Новосибирске отменен концерт рэпера Voskresenskii.