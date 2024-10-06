82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
06 октября, 21:14
пробки
2/10
погода
+12°C
курсы валют
usd 94.87 | eur 104.7
82.99% -1.1
сегодня
06 октября, 21:14
пробки
2/10
погода
+12°C
курсы валют
usd 94.87 | eur 104.7
сегодня 19:14
Авто

В Новосибирске планируется построить 56 км выделенных полос для общественного транспорта

Фото Сиб.фм

Власти планируют расширить выделенные полосы в городе.

По информации мэрии Новосибирска, до 2030 года в центре Сибири планируется создать новые выделенные полосы для общественного транспорта. Речь идет о создании 56 км выделенных полос. На данный момент в городе работают только 25 из них.

«Для повышения эффективности работы этих полос рассматривается возможность установки камер фото- и видеофиксации, которые фиксируют нарушения», — уточнили в мэрии.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что власти планируют потратить 147 млн рублей на продление линии троллейбуса.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в