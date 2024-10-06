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общество

В Новосибирске скандально известная доставка суши «Ёбидоёби» обжаловала решение УФАС

Фото Сиб.фм

Антимонопольная служба обязана доставку суши снять рекламные баннеры, но решение было обжаловано.

В Новосибирской области Арбитражный суд вынес решение по иску скандально известной сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби» у УФАС.

Напомним, антимономольная служба ранее обязала компанию убрать рекламные баннеры с неоднозначным упоминанием службы доставки. Однако владельцу удалось оспорить решение. Он доказал, что в рекламных баннерах нет непристойных выражений. Решение УФАС было оспорено в Арбитражной суде Новосибирской области.

Если бы компания не обжаловала решение, то пришлось бы заплатить штраф 500 000 рублей и снять вывески.

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Александр Борисов
журналист

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