В Новосибирске скандально известная доставка суши «Ёбидоёби» обжаловала решение УФАС

Антимонопольная служба обязана доставку суши снять рекламные баннеры, но решение было обжаловано.

В Новосибирской области Арбитражный суд вынес решение по иску скандально известной сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби» у УФАС.

Напомним, антимономольная служба ранее обязала компанию убрать рекламные баннеры с неоднозначным упоминанием службы доставки. Однако владельцу удалось оспорить решение. Он доказал, что в рекламных баннерах нет непристойных выражений. Решение УФАС было оспорено в Арбитражной суде Новосибирской области.

Если бы компания не обжаловала решение, то пришлось бы заплатить штраф 500 000 рублей и снять вывески.