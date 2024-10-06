В Новосибирске выставили на продажу фигуру Владимира Путина накануне его Дня рождения

В Новосибирске продают картонный макет с изображением президента.

На одном из маркетплейсов появилось объявление о продаже макета с изображением главы России Владимира Путина. Высота фигуры 180 см. За нее продавец просит 1851 рубль со скидкой.

«Описание конструкции: премиальный картон с печатью по лицу (высокого качества). Опора раскладная картонная (позволяет фигуре стоять вертикально)», — пишет автор объявления, обратил внимание Сиб.фм.

Некоторые покупатели уже приобрели товар и выложили фото в сети.

Напомним, 7 октября президенту России Владимиру Путину исполняется 72 года. Ранее Сиб.фм публиковал кадры президента во время визита в Новосибирск.