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общество

В Новосибирске выставили на продажу фигуру Владимира Путина накануне его Дня рождения

Фото: wildberries.ru

В Новосибирске продают картонный макет с изображением президента.

На одном из маркетплейсов появилось объявление о продаже макета с изображением главы России Владимира Путина. Высота фигуры 180 см. За нее продавец просит 1851 рубль со скидкой.

«Описание конструкции: премиальный картон с печатью по лицу (высокого качества). Опора раскладная картонная (позволяет фигуре стоять вертикально)», — пишет автор объявления, обратил внимание Сиб.фм.

Некоторые покупатели уже приобрели товар и выложили фото в сети.

Фото В Новосибирске выставили на продажу фигуру Владимира Путина накануне его Дня рождения 2

Фото В Новосибирске выставили на продажу фигуру Владимира Путина накануне его Дня рождения 3

Фото В Новосибирске выставили на продажу фигуру Владимира Путина накануне его Дня рождения 4

Напомним, 7 октября президенту России Владимиру Путину исполняется 72 года. Ранее Сиб.фм публиковал кадры президента во время визита в Новосибирск.

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Александр Борисов
журналист

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