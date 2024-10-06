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общество

В Новосибирскую область поступила мощнейшая вакцина против гриппа

Фото Густаво Зырянова/ Сиб.фм

В Новосибирской области началась прививочная компания от гриппа. Стало известно, какую вакцину ставят пациентам.

Как сообщили Сиб.фм в управлении Роспотребнадзора, в регион поступило две вакцины от гриппа — «Ультрикс-Квадри» и «Совигрипп» для иммунизации детского и взрослого населения. Она содержит штаммы гриппа, циркуляция которых ожидается в 2024-2025 годах. Для вакцинации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

По данным ведомства, в этом году планируется вакцинировать 1,6 млн человек в Новосибирской области, из них 435 000 детей школьного возраста.

На данный момент привито 932 710 человек, уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области выявлены единичные случаи ветряной оспы.

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Александр Борисов
журналист

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