Аномальную для октября жару +23 градуса прогнозируют синоптики в Новосибирске

Новосибирские синоптики рассказали, что в ближайшие несколько дней придет аномальная жара.

По данным синоптиков, в понедельник, 7 октября, ожидается днем до +12 градусов. К вечеру возможет кратковременный дождь.

8 и 9 октября синоптики обещают резкое потепление. В отдельных районах города столбики термометра поднимутся до +23 градусов. Средняя температура по области составит +16... +20 градусов. Преимущественно без осадков, местами туман. Порывы ветра могут быть до 11 метров в секунду.

С 10 октября температура воздуха вновь пойдет на понижение. Ожидается до +12 градусов, возможен кратковременный дождь. А к следующим выходным – 12 и 13 октября – синоптики прогнозируют мокрый снег. Столбики термометров днем покажут до +7 градусов. Ночью ожидается понижение до -2 градусов.

Ранее Сиб.фм публиковал обзор первого снега в Новосибирске в годы СССР.