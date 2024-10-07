82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
07 октября, 22:30
пробки
1/10
погода
+5.9°C
курсы валют
usd 96.06 | eur 105.3
82.99% -1.1
сегодня
07 октября, 22:30
пробки
1/10
погода
+5.9°C
курсы валют
usd 96.06 | eur 105.3
сегодня 21:40
культура

Балетная труппа из Новосибирска даст гастроли в Таиланде

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Балетная труппа Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ) отправится с гастролями в Таиланд.

Мероприятие пройдет в Бангкоке с 9 по 12 октября под патронажем королевской семьи Таиланда. Фестиваль соберет ведущие коллективы со всего мира.

В программе гастролей — три постановки: балет Юрия Григоровича «Спартак», классический спектакль «Дон Кихот», а также вечер балета с «Кармен-сюитой» и дивертисментом.

В спектаклях примут участие артисты Ольга Гришенкова, Анна Одинцова, Роман Полковников и другие. Музыкальное сопровождение обеспечит Королевский симфонический оркестр Бангкока под руководством Евгения Волынского.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске Никита Михалков встретится с жителями города и покажет спектакли.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в