Балетная труппа из Новосибирска даст гастроли в Таиланде

Балетная труппа Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ) отправится с гастролями в Таиланд.

Мероприятие пройдет в Бангкоке с 9 по 12 октября под патронажем королевской семьи Таиланда. Фестиваль соберет ведущие коллективы со всего мира.

В программе гастролей — три постановки: балет Юрия Григоровича «Спартак», классический спектакль «Дон Кихот», а также вечер балета с «Кармен-сюитой» и дивертисментом.

В спектаклях примут участие артисты Ольга Гришенкова, Анна Одинцова, Роман Полковников и другие. Музыкальное сопровождение обеспечит Королевский симфонический оркестр Бангкока под руководством Евгения Волынского.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске Никита Михалков встретится с жителями города и покажет спектакли.