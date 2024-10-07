В Новосибирске Никита Михалков встретится с жителями города и покажет спектакли

Большие гастроли Мастерской «12» Никиты Михалкова состоятся в Новосибирске 12 и 13 ноября на сцене Новосибирского академического молодежного театра «Глобус».

Инициатором приезда является губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Об этом сообщили в Минкультуры региона.

Министр культуры области Юлия Шуклина отметила, что во время встречи с Михалковым обсуждались вопросы взаимодействия и привлечения федеральных проектов в регион. Она считает, что спектакль «12» станет подарком для новосибирцев.

Кроме того, в рамках гастролей пройдет творческая встреча с известным актером и режиссером. Спектакль посвящен темам свободы, сострадания и помощи незнакомцам в беде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске отменили концерты Дениса Мацуева из-за его болезни.