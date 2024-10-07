«Достал из сумки пистолет». Агрессивные мигранты напали на военного в Новосибирске

Ситуация обострилась у ворот Новосибирского военного института, где курсанты и офицеры не вмешались в конфликт.

В Новосибирске агрессивные мигранты на двух автомобилях напали на военнослужащего — сотрудника Росгвардии. Об этом Дмитрий сообщил в соцсетях, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

По его словам, 29 сентября он ехал домой в сторону Ключ-Камышенского плато, однако заметил подозрительный Renault Logan без госномеров.

«Logan без номеров, с лицами кавказской национальности, перестраивался без поворотника, подрезая других водителей», — поделился он.

Дмитрий добавил, что мигранты чуть не протаранили его на дороге. Когда он доехал до Ключ-Камышенского плато, то обратил внимание, что к Renault присоединился автомобиль Haval. Дмитрий решил набрать в ГАИ, чтобы сотрудники выяснили, почему автомобили передвигаются без номеров.

Военнослужащий отметил, что мигранты увидели слежку и решили разобраться.

По его словам, к нему вышел агрессивный мужчина из Haval и стал дергать ручку двери. Дмитрий показал удостоверение и попросил удалиться. Несмотря на это, приезжий не испугался и, по словам потерпевшего, достал пистолет, направив его прямо в лицо Дмитрия.

Тогда мужчина решил, что его сослуживцы смогут помочь задержать нападавших и выдать их правоохранителям — мигранты как раз пытались скрыться и приехали к КПП Новосибирского военного института войск национальной гвардии.

«Они поехали в сторону Планетария. Я двигался за ними. Они повернули к НВИ. Я ехал за ними, и они начали разворачиваться у первого КПП. Я подпер их своей машиной и, надеясь на поддержку наших военных, начал кричать, что у них оружие и они угрожают мне. Сказал, что я военнослужащий этого института», — вспоминает он.

По словам Дмитрия, возле института водитель Haval ударил его по лицу, поэтому он был вынужден применить баллон.

«Все это время в стороне стояло около 10 курсантов, и никто не пошевелился. После этого один из пассажиров схватил метлу и ударил ей по мне. Я начал убегать, но третий участник ударил меня в грудь ногой», — утверждает он.

Конфликт, по словам Дмитрия, военные так и не урегулировали. Он рассказал, что его продолжили избивать, хотя он кричал, что у них оружие и их нужно задержать. Нападавшим удалось скрыться.

«Я задал вопрос, почему их не задержали. На что представители НВИ мне ответили: "Ты хочешь, чтобы они тебя убили?"», — продолжает рассказывать он.

Дмитрий решил продолжить преследование мигрантов, однако потерял их из виду, так как они ехали на очень большой скорости.

«Я понял, что поддержки ждать неоткуда и начал движение за ними. В районе речного вокзала я потерял их из виду и поехал в ОП Октябрьский», — отметил он.

После этого, по его словам, он поехал в травмпункт. Сейчас он надеется, что полиция начнет расследование.



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