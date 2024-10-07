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общество

«Электронный город» объяснил новосибирцам причину сбоя

Фото: Сиб.фм

Новосибирцы массово начали жаловаться на сбой в работе «Электронного города».

Вчера, 6 октября 2024 года, в Новосибирске клиенты провайдера «Электронный город» заявили о сбоях в его работе. В результате местные жители остались без интернета и телевидения.

Позже в социальной сети ВКонтакте провайдер объяснил причину массового сбоя.

“Уважаемые абоненты. Наши внутренние системы подверглись DDoS-атаке. В настоящее время специалисты активно ведут работы по восстановлению услуг связи, однако сроки решения пока неизвестны”, — сказано на странице “Электронного города”.

Ранее Сиб.фм писал, что под Новосибирском введен режим ЧС из-за угрозы срыва отопительного сезона

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Валерия Митрохина
Журналист

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