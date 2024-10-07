«Где деньги, Зин?». Опубликованы заявления Путина о критике Новосибирска

7 октября президент России Владимир Путин отмечает День рождение. Сегодня главе государства исполняется 72 года. Он неоднократно посещал Новосибирск, а также делал заявления о нем в федеральных СМИ. Сиб.фм публикует заявления главы государства о критике центра Сибири.

Оторвать чиновников от кормушки

14 октября 2005 года в Новосибирске прошло совещание «О роли банковского сектора в развитии государства» с участием Владимира Путина. Тогда необходимость проведения встречи в центре Сибири президент объяснил тем, что развитие экономики этого региона должно стать одним из определяющих факторов задач правительства.

На мероприятии затронули тему отмывания денег при реализации национальных проектов. На совещании политик (бывший заместитель министра финансов РФ) Сергей Игнатьев заявил, что Центробанк в первую очередь должен думать о рисках всей банковской системы. Тогда Владимир Путин поинтересовался:

«Где граница этих рисков? Под предлогом борьбы с рисками можно так все зарегулировать, что продохнуть будет нельзя. Что можно сделать, чтобы оторвать чиновников от кормушки? Действуйте».

После этого президент дал слово губернатору Новосибирской области (на тот момент Виктору Толоконскому), которого попросил поделиться опытом взаимодействия государства, банков и строительного сектора. А в конце совещание поддержал введение новых законопроектов о регулировании банковского сектора.

Зарплаты ученым СО РАН

В феврале 2021 года в сети молниеносно разошлись слова главы государства о зарплатах новосибирских ученых. Напомним, во время заседания президентского Совета по науке и образованию сотрудница Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина заявила, что получает выплаты меньше положенного. Она рассказала, что ей платят 25 000 рублей за высокую должность.

Глава государства задал вопрос губернатору Новосибирской области Андрею Травникову о размере заработной платы в регионе. Он заявил, что эти данные составляют 39 000 рублей.

«Если вы заявляете о такой сумме, то ученые должны получать примерно 78 000 рублей. Где деньги то? Повторяю, где деньги, Зин», — сказал с иронией глава государства.

На совещании Владимир Путин поручил чиновникам разобраться с зарплатой новосибирских ученых. После этого прокуратура начала проверку.

«Хватит ждать, действуйте»

В 2023 году президент поднял вопрос о проблемах работы школ Новосибирска в две смены.

«Есть и вопросы, связанные непосредственно с зоной ответственности и региона, и муниципалитетов. Имею в виду обеспеченность школьной инфраструктуры, все-таки здесь еще есть над чем работать. Почти 30% школ должны работать сегодня в две смены. Прошу вас уделить этому особое внимание. Хватит ждать, действуйте», — сказал президент во время рабочей встречи с губернатором Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм публиковал кадры приезда президента России Владимира Путина в Новосибирск.