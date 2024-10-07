Мигрант попытался сбыть почти тысячу свертков героина в Новосибирской области

19-летний мигрант раскладывал тайники с наркотиками в регионе.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что в Барабинске прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 19-летнего мигранта, которого обвиняют в покушении на незаконный сбыт крупной партии наркотиков.

По версии следствия, летом текущего года молодой человек находился в сговоре с неизвестными через интернет, после чего стал покупателем партии наркотиков — 914 свертков общей массой свыше 350 грамм. Разложил обвиняемый всю партию в 24 тайниках.

Мигранта задержали.

«Наркотические средства из незаконного оборота изъяты, в том числе при личном досмотре и по месту его жительства», — передали в пресс-службе ведомства.

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