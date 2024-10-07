Народные приметы на 7 октября: что запрещено и рекомендуется делать в день Феклы Запрядальницы

В народной традиции 7 октября известно как день Феклы Запрядальницы. На Руси в этот период начинали прясть, чтобы с нитями переплести судьбу, счастье и удачу. Существовало поверье, что все связанное в этот день будет прочным и надежным.

Православные христиане 7 октября чтят память раннехристианской святой Феклы Иконийской, которая посвятила свою жизнь проповеди евангелия. Как говорится в апокрифическом тексте «Деяния Павла и Феклы», она отказалась от мирских удовольствий и жила отшельником в пещере, спасаясь от преследований.

Согласно народным приметам, в этот день на Руси определяли, какова будет предстоящая зима и когда она начнется. Говорят, если перелетные птицы летают низко, стоит ждать скорых холодов.

Гром 7 октября предвещает малоснежную зиму. Много желтых листьев к этой дате на деревьях – холод придет не скоро. Если дуб усыпан желудями, погода в ближайшем будущем будет хорошей. Яркое утреннее солнце указывает на скорую смену погоды. Богатый урожай рябины предвещает суровую зиму.

Что разрешено делать 7 октября

Считается, что в этот день можно гадать на жениха. По традиции, незамужние девушки пекли калачи и относили их в баню, ожидая прикосновения руки. Теплая рука сулила богатого жениха, а холодная – бедную жизнь в шалаше. Если вовсе нет прикосновения, замужества пока не ждать.

Это последний день тихой охоты, поэтому стоит отправиться в лес за грибами, ведь на 7 октября ожидается хороший урожай. Часть грибов пожарьте, а остальные заморозьте на зиму.

В этот день на Руси варили борщ, чтобы привлечь в дом благополучие и удачу. Для разнообразия можно приготовить блюдо с уткой, как предпочитал Иван Крылов.

Наши предки добывали свеклу именно в этот день. Этот корнеплод полезен для здоровья сосудов и печени.

Что запрещено делать 7 октября

На 7 октября категорически запрещено повышать голос на старших, это может привести к болезням и неприятностям. От чего еще стоит удержаться?

Чтобы сохранить семейное спокойствие, не стоит в этот день ходить в гости.

Было принято считать, что 7 октября не следует приглашать в дом родственников, чтобы не испортить с ними отношения.

В этот день не рекомендуют давать взаймы деньги — можно остаться без средств.

Также не стоит в этот день заключать крупные сделки, поскольку они могут сорваться.