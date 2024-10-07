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общество

Нового координатора местного отделения ЛДПР назначили в Новосибирске

Фото: социальные сети / ВКонтакте

В Новосибирске утвердили нового координатора местного отделения ЛДПР Никиту Столповского.

Председатель партии Леонид Слуцкий утвердил нового и.о. координатора регионального отделения ЛДПР в рамках подготовки к предстоящей в 2025 году масштабной избирательной кампании — им стал Никита Столповский.

Известно, что ранее Никита Столповский занимал должность депутата Рубцовского горсовета. В ряды ЛДПР чиновник вступил в 2016 году.

Ранее Сиб.фм писал, что мэр Новосибирска Кудрявцев назначил нового начальника городского управления культуры Михеева

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Валерия Митрохина
Журналист

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