Нового координатора местного отделения ЛДПР назначили в Новосибирске

В Новосибирске утвердили нового координатора местного отделения ЛДПР Никиту Столповского.

Председатель партии Леонид Слуцкий утвердил нового и.о. координатора регионального отделения ЛДПР в рамках подготовки к предстоящей в 2025 году масштабной избирательной кампании — им стал Никита Столповский.

Известно, что ранее Никита Столповский занимал должность депутата Рубцовского горсовета. В ряды ЛДПР чиновник вступил в 2016 году.

Ранее Сиб.фм писал, что мэр Новосибирска Кудрявцев назначил нового начальника городского управления культуры Михеева