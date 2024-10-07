Новосибирские автосалоны пересматривают цены на автомобили

С 1 октября 2024 года новосибирские автосалоны начали обновлять ценники на автомобили в связи с повышением утилизационного сбора на 70-85%.

Журналисты BFM-Новосибирск посетили четыре автосалона и выяснили, что цены на новые модели поднялись на 5-10%. В торговых залах все еще представлены машины иностранных марок по старым ценам, но консультанты предупреждают, что это ненадолго.

По словам генерального директора ГК «Автолига» Игоря Кошкина, повышение цен происходит неравномерно, в зависимости от дистрибьютора и его запасов в России. Некоторые компании заранее увеличили цены, в то время как другие предлагают автомобили с учетом новых ставок. В среднем, рост цен составляет 50-70 тысяч рублей на машину.

Эксперты сомневаются в эффективности государственной поддержки отечественного автопрома и предсказывают рост "серых" схем ввоза автомобилей для личного пользования. Мнения владельцев автомобилей также разделяются: многие предпочитают иномарки, несмотря на повышение цен на российские модели.

Ранее Сиб.фм сообщал, что за три дня попались на пьяном вождении 13 новосибирцев.