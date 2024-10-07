За три дня попались на пьяном вождении 13 новосибирцев

В Новосибирске за три дня на пьяном вождении попались 13 человек.

В пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что в период с 4 по 7 октября 2024 года после рейда «Нетрезвый водитель» сотрудники ведомства задержали 29 человек, из которых 13 находились в состоянии опьянения.

Еще двое были пойманы повторно также из-за нетрезвого вождения.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнил, что за управление автомобилем в алкогольном опьянении грозят санкции в виде штрафа, размер которого составляет 30 000 рублей, а также лишение прав от полутора до двух лет.

Напомним, что на Большевистской в Новосибирске утренняя пробка растянулась на 5 км