Новосибирский боец рассказал о ситуации в зоне спецоперации

Новосибирский боец с позывным Эйнштейн рассказал о текущей ситуации на фронте в рамках документального проекта «Сибирь фронтовая».

Программист, заключивший контракт после общения с солдатами, подметил, что ряды Вооруженных сил Украины неоднородны, в них есть как идейные противники, так и мобилизованные, не желающие воевать.

Эйнштейн отметил, что после освобождении Авдеевки российскими войсками у ВСУ нет шансов на успешное контрнаступление. Он подчеркнул серьезные проблемы врага с техникой и человеческими ресурсами, добавив, что даже усиление военной помощи со стороны западных стран не приведет к значительным успехам Украины.

В качестве лучшего выхода для украинских солдат он рекомендовал сдаваться.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на СВО отправились 10 физиков-ядерщиков из Новосибирска.