Окровавленное тело женщины нашли в Новосибирске за НОВАТом

В Новосибирске обнаружили тело женщины в крови.

В Telegram-канале “ACT-54 Black” сообщили, что сегодня во дворе дома на Депутатской, 53 в Новосибирске нашли тело женщины, которая лежала посреди проезжей части вся в крови.

“То на дороге подерутся, то на площади Калинина сцены алкогольные устраиваются, то людей толпами избивают, то с окон выпрыгивают, то убивают и забивают стариков. Жесть какая-то”, – написали подписчики Telegram-канала.

Все материалы, собранные сотрудниками полиции, будут направлены в следственный комитет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД НСО.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что агрессивные мигранты напали на военного в Новосибирске