Опубликованы заявления Владимира Путина, где он критикует Новосибирск

Стало известно о заявлениях президента РФ Владимира Путина, в которых он критикует столицу Сибири.

В честь 72-летия президента Российской Федерации Владимира Путина Сиб.фм собрал высказывания главы государства после посещения Новосибирска.

Так, например, в 2005 году в Новосибирске состоялось совещание, посвященное роли банковской системы в экономическом развитии страны. В мероприятии принял участие президент Владимир Путин, который обратил внимание на проблему отмывания денег в контексте реализации национальных проектов.

Политик Сергей Игнатьев отметил, что Центральный банк должен учитывать риски, касающиеся всей финансовой системы. В ответ Путин задал вопрос, где проходит черта регулирования, подчеркнув, что чрезмерные меры могут затруднить работу банков и привести к негативным последствиям для сектора. Он также поднял тему коррупции, выразив необходимость борьбы с "кормушками" для чиновников.

Также в 2021 году на заседании Совета по науке и образованию широко обсуждался вопрос заработных плат научных сотрудников. Сотрудница Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина сообщила, что её зарплата за высокую должность составляет всего 25 тысяч рублей, что значительно ниже установленного уровня. Тогда президент РФ Владимир Путин обратился с этим вопросом к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, который озвучил другие данные — 39 тысяч рублей. В ответ Путин отметил, что фактическая зарплата должна быть вдвое выше, чем заявлено и задал вопрос о том, куда делись недостающие средства.