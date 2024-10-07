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общество

Под Новосибирском задержали подрядчика строительства котельной

Фото: УФСБ России по Новосибирской области

Сотрудники УФСБ по Новосибирской области задержали одного из руководителей ООО «КапСтройГрупп» Дениса Орешкова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Сумма ущерба превысила 100 млн рублей. Компания являлась подрядчиком строительства котельной «Восточная» в Бердске, где работы задерживались на полгода.

Вместо оборудования стоимостью 60 млн рублей субподрядчик ООО «Титан» закупил более дешевый китайский аналог, а также не установил насосы на сумму 35 млн рублей.

Орешков этапирован в Бердск и помещён в СИЗО. Субподрядчик Роман Айрапетян скрылся за границей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский боец рассказал о ситуации в зоне спецоперации.

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Игорь Кириченко
Журналист

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