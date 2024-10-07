Под Новосибирском задержали подрядчика строительства котельной

Сотрудники УФСБ по Новосибирской области задержали одного из руководителей ООО «КапСтройГрупп» Дениса Орешкова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Сумма ущерба превысила 100 млн рублей. Компания являлась подрядчиком строительства котельной «Восточная» в Бердске, где работы задерживались на полгода.

Вместо оборудования стоимостью 60 млн рублей субподрядчик ООО «Титан» закупил более дешевый китайский аналог, а также не установил насосы на сумму 35 млн рублей.

Орешков этапирован в Бердск и помещён в СИЗО. Субподрядчик Роман Айрапетян скрылся за границей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский боец рассказал о ситуации в зоне спецоперации.