Подрядчик из Новосибирска заплатит штраф за долгую реконструкцию поликлиники «Колыванская ЦРБ»

Директору новосибирской подрядной организации был назначен штраф за длительную реконструкцию ГБУЗ «Колыванская ЦРБ».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, прокурором района было возбуждено дело об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Действия, повлекшие неисполнение обязательств по контракту, стали основанием для назначения штрафа в размере 30 тысяч рублей. Прокуратура Колыванского района взяла дело на контроль.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мусоровоз загорелся из-за тлеющей золы.