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общество

Ракетчики из Новосибирска вывели «Ярс» на маршруты боевого патрулирования

Фото: Минобороны РФ

На маршруты боевого патрулирования вывели ПГРК «Ярс» новосибирские ракетчики.

В пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации сообщили, что на маршруты боевого патрулирования в Новосибирском ракетном соединении вывели ПГРК «Ярс» для проведения учений.

Известно, что расчеты ПГРК «Ярс» совершают марши протяженностью до 100 тысяч километров, также мероприятия по инженерному оборудованию позиций, организуют боевое хранение и маскировку.

Ранее Сиб.фм писал, что военным будут возмещать расходы за использование личного автомобиля в определенных случаях.

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Валерия Митрохина
Журналист

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