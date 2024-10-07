Ракетчики из Новосибирска вывели «Ярс» на маршруты боевого патрулирования

На маршруты боевого патрулирования вывели ПГРК «Ярс» новосибирские ракетчики.

В пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации сообщили, что на маршруты боевого патрулирования в Новосибирском ракетном соединении вывели ПГРК «Ярс» для проведения учений.

Известно, что расчеты ПГРК «Ярс» совершают марши протяженностью до 100 тысяч километров, также мероприятия по инженерному оборудованию позиций, организуют боевое хранение и маскировку.

Ранее Сиб.фм писал, что военным будут возмещать расходы за использование личного автомобиля в определенных случаях.