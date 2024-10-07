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общество

Себестоимость производства свинины выросла в Новосибирской области на 10,7%

Фото: pexels.com

В регионе поднялась себестоимость производства свинины.

По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства Новосибирской области, в регионе за 2023 год себестоимость производства 1 центнера свинины выросла на 10,7%, что составляет 9 693 рублей. Об сообщил портал РБК-Новосибирск.

В Министерстве объяснили рост стоимости мясной продукции увеличением расходов на её производство. За последние четыре года цены на свинину увеличились на 152%, что связано с экономическими факторами — возросшими постоянными и переменными издержками на производственных предприятиях. Это привело к повышению розничных цен, которые, по данным Росстата, выросли на 128% с 2020 по 2024 годы.

Ранее Сиб.фм писал, что смертельно опасное мясо назвал врач из Новосибирска Орехов

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Валерия Митрохина
Журналист

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