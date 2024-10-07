Сергей Эпов возглавил «Гормост» в Новосибирске

В Новосибирске должность директора МКУ «Гормост» занял Сергей Эпов.

3 октября 2024 года начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов перешел на должность директора МКУ «Гормост». До июня текущего года учреждение возглавлял Иосиф Кодалаев. После на этом месте были еще 3 чиновника: Виктор Слепец, Александр Смирнов и Дмитрий Бурилов.

Известно, что с 2022 года Сергей Эпов возглавляет управление автомобильных дорог городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

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