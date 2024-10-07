Школьница из Новосибирска продает девственность за один миллион долларов

За 1 000 000 долларов продает свою девственность школьница из Новосибирска.

На сайте о продаже девственности появилось новое “предложение” — школьница из Новосибирска, обучающаяся в старших классах, решила продать свою девственность за миллион долларов.

“Готова к отношениям по расчету. За первую встречу жду миллион долларов (95 606 650 рублей – прим.ред). Готова к отношениям с иностранцами”, — написала девушка в описании.

Она также уточнила, что у нее ни разу не было интимной близости. Себя девушка описала как голубоглазую брюнетку с ростом 167 сантиметров.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске 23-летняя девушка продает девственность за 4500 долларов