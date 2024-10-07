Стали известны подробности гибели утонувшего дяди и племянника в Новосибирске

В Новосибирской области погибли дядя и его 14-летний племянник.

В группе «Новости дня Каинск Барабинск» социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что 5 октября 2024 года в селе Отрадном Куйбышевского района во время рыбалки дядя и его 14-летний племянник перевернулись в лодке и скончались.

“Это увидела бабушка, побежала их спасать и сама в сетях запуталась. Оба утонули, дядя и племянник”, — рассказали в группе местные жители.

Бабушка чудом осталась жива, ее доставили в реанимацию, где медики оказали ей необходимую помощь.

В пресс-службе следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области подтвердили трагедию и сообщили, что сейчас по данному факту проводится уголовно-процессуальная проверка.

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