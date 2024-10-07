Уголовное дело возбуждено после похищения подростка в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления в интернете информации о нападении группы мигрантов на тринадцатилетнего подростка.

По неподтвержденным данным, конфликт между подростком и его сверстником привел к тому, что отец последнего вместе со знакомыми затащили ребенка в машину и угрожали ему расправой.

Следственные органы СК России по Новосибирской области проводят процессуальную проверку по статье 126 УК РФ. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Е.Г. Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад.

Отец пострадавшего мальчика в настоящее время находится в зоне специальной военной операции. Группа ВК «Русская община», к которой обратилась за помощью мать ребенка, также отметила, что сразу после инцидента женщина обратилась в полицию. Однако правоохранители отказались возбуждать дело.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском задержали подрядчика строительства котельной.