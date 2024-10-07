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общество

В Новосибирске мэрия ищет поставщика новогодних игрушек за 7 млн руб

Фото: pexels.com

За 7 миллионов рублей мэрия Новосибирска ищет поставщика новогодних игрушек.

На портале «Госзакупки» появилась информация о том, что департамент по соцполитике мэрии Новосибирска объявил торги на поставку детских новогодних игрушек за 6,79 миллионов рублей.

«Дизайн подарочной упаковки и поздравительной открытки разрабатывается поставщиком и согласовывается с заказчиком в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта», — уточняется в документации.

Известно, что победителю предстоит поставить 16 190 новогодних подарков не позже 2 декабря текущего года.

Напомним, что мэрия Новосибирска ищет подрядчика по вывозу снега за 10 млн рублей

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Валерия Митрохина
Журналист

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