82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
07 октября, 22:30
пробки
1/10
погода
+5.9°C
курсы валют
usd 96.06 | eur 105.3
82.99% -1.1
сегодня
07 октября, 22:30
пробки
1/10
погода
+5.9°C
курсы валют
usd 96.06 | eur 105.3
сегодня 20:40
общество

В Новосибирске после сбоя «Электронный город» выплатит компенсации абонентам

Фото: BFM-Новосибирск

В воскресенье, 6 октября, интернет-провайдер «Электронный город» столкнулся с крупной DDoS-атакой, в результате которой пользователи потеряли доступ к оплаченным сервисам.

Утром 7 октября провайдер сообщил, что атака продолжается, но ведутся работы по восстановлению связи.

К полудню была восстановлена телефония и цифровое ТВ, за исключением видеосервиса ИВИ. Однако доступ в интернет оставался ограниченным.

Вечером 7 октября абоненты сообщили о возможности перерасчета за день без интернета.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске спасают иконы из разрушенных храмов Луганска.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в