В Новосибирске после сбоя «Электронный город» выплатит компенсации абонентам

В воскресенье, 6 октября, интернет-провайдер «Электронный город» столкнулся с крупной DDoS-атакой, в результате которой пользователи потеряли доступ к оплаченным сервисам.

Утром 7 октября провайдер сообщил, что атака продолжается, но ведутся работы по восстановлению связи.

К полудню была восстановлена телефония и цифровое ТВ, за исключением видеосервиса ИВИ. Однако доступ в интернет оставался ограниченным.

Вечером 7 октября абоненты сообщили о возможности перерасчета за день без интернета.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске спасают иконы из разрушенных храмов Луганска.