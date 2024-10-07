В Новосибирске скончалась женщина после избиения бойцом ЧВК «Вагнер»

Председатель СК России Бастрыкин поручил представить доклад по факту избиения женщины из Новосибирска.
В городской больнице Новосибирска скончалась 45-летняя Елена П., избитая 1 октября бойцом ЧВК «Вагнер». Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил сын женщины.
Елена умерла ночью 7 октября. Всё это время она находилась в коме. Врачи проводили реанимационные действия около 30 минут, однако спасти её не удалось.
«В 02:23 у пациентки зарегистрирована асистолия (перекращение деятельности сердца, прим.ред.). Немедленно начаты реанимационные мероприятия. Реанимационные мероприятия в полном объёме в течение 30 минут без эффекта. В 02:53 зарегистрирована биологическая смерть», — говорится в выписке, которую предоставил сын Елены.
Напомним, женщина познакомилась с 41-летним Михаилом Т. и пошла к нему в гости. Мужчина ранее отбывал срок за убийство, а позже заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и вышел из тюрьмы, уточнил Александр (имя изменено).
В гостях Елена поссорилась с Михаилом. По словам её сына, он стал избивать женщину руками и бутылкой, снимая всё на видео.
Сын потерпевшей уточнил, что это видео он скинул знакомой, а та переслала подруге, которая знакома с его отцом. Михаил после зверского избиения вытащил Елену на улицу и скрылся. Женщина впала в кому.
В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Подозреваемого задержали, он в СИЗО.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу.
«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении СК.
Сын погибшей переживает, что бывший боец ЧВК вновь избежит наказание за преступление.