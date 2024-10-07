В Новосибирске скончалась женщина после избиения бойцом ЧВК «Вагнер»

Председатель СК России Бастрыкин поручил представить доклад по факту избиения женщины из Новосибирска.

В городской больнице Новосибирска скончалась 45-летняя Елена П., избитая 1 октября бойцом ЧВК «Вагнер». Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил сын женщины.

Елена умерла ночью 7 октября. Всё это время она находилась в коме. Врачи проводили реанимационные действия около 30 минут, однако спасти её не удалось.

«В 02:23 у пациентки зарегистрирована асистолия (перекращение деятельности сердца, прим.ред.). Немедленно начаты реанимационные мероприятия. Реанимационные мероприятия в полном объёме в течение 30 минут без эффекта. В 02:53 зарегистрирована биологическая смерть», — говорится в выписке, которую предоставил сын Елены.

Напомним, женщина познакомилась с 41-летним Михаилом Т. и пошла к нему в гости. Мужчина ранее отбывал срок за убийство, а позже заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и вышел из тюрьмы, уточнил Александр (имя изменено).

В гостях Елена поссорилась с Михаилом. По словам её сына, он стал избивать женщину руками и бутылкой, снимая всё на видео.

Сын потерпевшей уточнил, что это видео он скинул знакомой, а та переслала подруге, которая знакома с его отцом. Михаил после зверского избиения вытащил Елену на улицу и скрылся. Женщина впала в кому.

В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Подозреваемого задержали, он в СИЗО.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении СК.



Сын погибшей переживает, что бывший боец ЧВК вновь избежит наказание за преступление.