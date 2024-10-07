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вчера 22:00
общество

В Новосибирске выделили территорию для строительства школы «Сколково»

Фото: unsplash.com

Власти Новосибирска сообщили о выделении территории для строительства школы «Сколково» через дорогу от ТЦ «Метро» на Большевистской, 290.

Общая площадь развития территории составит 520 гектаров. По информации мэрии Новосибирска, на этой территории планируется не только строительство школы.

К 2030 году здесь также предполагается возвести пожарное депо, больницу на 480 мест с станцией скорой помощи и амбулаторно-поликлиническую организацию на улице Гумилевского.

Кроме того, в планах строительство восьми детских садов, двух спортивных комплексов, библиотеки и ещё четырёх школ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске спасают иконы из разрушенных храмов Луганска.

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Игорь Кириченко
Журналист

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