В Новосибирской области отремонтируют вторую половину дороги на мосту черезу реку Бердь

Вторую половину дороги на мосту через реку Бердь под Новосибирском планируют отремонтировать.

В социальной сети на странице ТУАД сообщили, что на 66 километре дороги «Р-256» Черепаново – Маслянино демонтировали полотно и тротуары на второй половине дороги. Дата окончания выполнения всех работ по контракту запланирована на 10 декабря 2024 года.

Известно, что сейчас ведутся работы по армированию новых консолей, открылков шкафных стенок, после чего будет выполнено устройство выравнивающего слоя, гидроизоляции, системы водоотвода и два слоя асфальтобетонного покрытия.

Напомним, что в Новосибирской области поставили остановку после вмешательства прокуратуры