Вуз Новосибирска открыл факультет в Африке

В Африке открылся филиал НГТУ НЭТИ.

В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета НЭТИ сообщили о том, что вуз открыл подготовительный факультет для жителей Африканского материка. Об этом пишет информационное агентство ТАСС.

Кампания проходит в сотрудничестве с Центром народной дипломатии.

Также уточняется, что уже 15 октября 2024 года еще один подготовительный факультет начнет работать в Нигере. Подготовка будет проходить в онлайн-формате.

Ранее Сиб.фм писал, что число заявлений от абитуриентов в колледжи и вузы Новосибирска выросло вдвое