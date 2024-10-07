Жители Новосибирска стали чаще ездить на метро

В метрополитене Новосибирска наблюдается стабильный рост пассажиропотока.

В Telegram-канале «Новосибирское метро» сообщили, что в 2023 году метрополитен перевез более 84,5 млн пассажиров. А за первые три квартала 2024 года метро перевезло уже более 63 млн человек — данный показатель превышает плановое количество пассажиров на 2,6%, что свидетельствует рост интереса к подземному транспорту.

“По итогам трех кварталов 2024 года метрополитен перевез 63,379 миллиона пассажиров. Метрополитен не только выполнил план по перевозке, но и показал рост 2,6%”, — указали в Telegram-канале.

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