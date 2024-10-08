23 новосибирца спасли сотрудники МЧС за неделю

Сотрудники МЧС за неделю спасли 23 человека в Новосибирской области.

В пресс-службе МЧС Новосибирской области сообщили, что в период с 30 сентября по 6 октября 2024 года сотрудники МЧС по региону спасли при пожаре 23 человека Однако еще 4 человека спасти не удалось — они скончались, и 2 человека оказались травмированы.

За прошедшую неделю в регионе произошло порядка 173 пожара по таким причинам как: неисправность печей, неосторожность курения в помещении и неполадки в электрооборудовании.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области сохраняется повышенная пожароопасность