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Бастрыкину доложат о ситуации с сыном участника СВО, которому угрожали мигранты в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело на мигрантов, похитивших сына участника специальной военной операции.

В пресс-службе следственного комитета Российской Федерации сообщили, что в соцсетях распространили информацию о том, что мигранты начали конфликт с подростком на фоне того, что его отец сейчас находится в зоне специальной военной операции. Они запихали парня в машину и начали угрожать ему убийством.

В результате глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал уголовное дело в связи с похищением подростка в Новосибирской области. Сейчас органы следственного комитета по Новосибирской области начали процессуальную проверку по статье 126 “похищение человека”.

Напомним, что глава СКР Бастрыкин заинтересовался нападением мигранта в сервисном центре Новосибирска

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Валерия Митрохина
Журналист

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