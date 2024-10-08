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проиcшествия

Два зоовлонтера из Новосибирска попали в серьезную аварию

Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky

Два зооволонтёра из Новосибирска чудом выжили в серьёзной аварии на трассе по пути в Таштагол.

Инцидент произошёл 5 октября: внедорожник RAV4, в котором ехали волонтёры, слетел с дороги из-за отказа электроники. Машину несколько раз перевернуло, но пассажиры, Стас и Аля, остались невредимы. О происшествии сообщили в соцсетях организации ГБР_ZOO_НСК.

Волонтёры получили ушибы и сотрясения, а машину доставили в Новосибирск на эвакуаторе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске две девочки попали в ДТП.

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Игорь Кириченко
Журналист

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