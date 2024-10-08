Экс-сотрудники ОВД не признали вину по делу об убийстве школьницы в Новосибирской области

Бывшие сотрудники полиции Новосибирской области не признали вину в убийстве школьницы.

Вчера в Новосибирске состоялось первое заседание по делу об убийстве, которое произошло в марте 2010 года.

В пресс-службе Новосибирского областного суда сообщили, что бывший помощник начальника ОВД Максим Кудрявцев и экс-оперуполномоченный отделения уголовного розыска Евгений Бартоломей не признали свою вину в убийстве 15-летней Натальи Матюхиной.

Как уточняется, бывшие сотрудники полиции ехали на ГАЗ-3110, где за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения Максим Кудрявцев – они сбили девочку, а тело положили в багажник, после чего спрятали на территории села Еланка.

На первом заседании суда бывшие экс-сотрудники правоохранительных органов не признали свою вину. Следующее заседание запланировано на 28 ноября 2024 года.

Напомним, что в Новосибирске скончалась женщина после избиения бойцом ЧВК «Вагнер»