Эпидемиолог из Новосибирска Новоселов оценил опасность лихорадки Марбург

Яков Новоселов, эпидемиолог из Новосибирска, считает, что лихорадка не представляет серьезной опасности для сибиряков.

В Руанде зафиксирована вспышка лихорадки Марбург, вызвавшая глобальную обеспокоенность. За неделю зарегистрировано 36 случаев заболевания, из которых 11 закончились летальным исходом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск распространения болезни на международном уровне как низкий, несмотря на это многие граждане обеспокоились ситуацией.

Новосибирский эпидемиолог Яков Новоселов в беседе с корреспондентом Сиб.фм сообщил, что ничего нового в этом заболевании нет. Его, по словам эксперта, открыли в 1960-1970 годах, а обитает он в основном в очень жарких странах, где есть летучие мыши.

«Даже в Новосибирске были случаи заболевания лихорадкой в конце 80-х, начале 90-х. Два ученых заразились, которые работали с этим вирусом. С 70-х годов что-то до нас-то не сильно доходила лихорадка. У нас действительно просто не существует природных источников этого вируса», — объяснил спикер.

Он высказал мнение, что серьезной опасности марбургская лихорадка для новосибирцев не представляет, если власти предпримут все необходимые меры.

Марбургский вирус, родственник вируса Эбола, был впервые обнаружен в 1967 году. Естественными носителями являются плодовые летучие мыши. Вспышки чаще происходят в странах с их обитанием, таких как Ангола и Уганда. Известно, что лихорадка смертельно опасна. В 2005 году зафиксировали 374 случая заражения. Тогда смертность составила 88%.

Заражение происходит через поврежденную кожу или слизистые оболочки, а также через биологические жидкости. Более 70% заболевших в Руанде — медицинские работники. Симптомы включают высокую температуру, головные боли и рвоту.

Роспотребнадзор отмечает возможность единичных случаев в России, но массового распространения не ожидается. Вакцины пока нет, но клинические испытания новых вакцин начнутся в Руанде в ближайшее время.

Напомним, что в Новосибирске зарегистрированы единичные случаи ветряной оспы.