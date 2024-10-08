Новосибирскому Бугринскому мосту исполнилось 10 лет

Ровно 10 лет назад был открыт Бугринский мост в Новосибирске.

10 лет назад, 8 октября 2014 года, в Новосибирске торжественно открыли Бугринский мост. На мероприятии даже присутствовал президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Новосибирску давно нужен был третий мост, вы знаете это сами. И вы справились с этой задачей», — отметил президент РФ в своем поздравительном слове.

Известно, что Бугринский мост был построен за четыре года, его протяженность составляет 2,1 километр, арка — 380 метров.

Ранее Сиб.фм писал, что вторую половину дороги на мосту через реку Бердь под Новосибирском планируют отремонтировать.