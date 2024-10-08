Новосибирцам объяснили, как узнать, какие витамины нужно пить осенью

Эпидемиолог Яков Новоселов рассказал, какие анализы необходимо сдать.

Осенью традиционно наблюдается рост числа инфекционных заболеваний, в том числе респираторных. Так, педиатр в Новосибирске Елена Щербицкая рассказала, что сейчас зафиксирован рост случаев заболевания «немой» пневмонией.

Для того чтобы легче перенести осенний период и меньше болеть, специалисты рекомендуют укреплять иммунитет.

Новосибирский эпидемиолог Яков Новоселов рассказал, что для укрепления иммунитета также можно сдать анализы, чтобы выяснить, какие витамины лучше пить.

«Обычно делают анализ крови, делают развертку по витаминам, по минеральным веществам, калий, натрий, кальций, железо. Это будет небесполезно», — поделился он.

Спикер подчеркнул, что необходимо сдать анализы на витамины группы B, которые играют ключевую роль в функционировании нервной системы. Он также отметил, что витамин A является единственным витамином, который организм способен накапливать про запас, и его роль заключается в поддержании здоровья печени, кожи, иммунной системы.

По словам Новоселова, также необходимо следить за уровнем витамина D в организме, который играет важную роль в усвоении кальция и фосфора. Сейчас, как объяснил специалист, этот витамин можно приобрести в аптеках в различных формах: в виде капель или таблеток. Кроме того, витамин D является прогормоном, который вырабатывается в организме под воздействием солнечных лучей, попадающих на кожу. Однако, как уточнил спикер, в Сибири солнечных лучей может быть недостаточно для полноценной выработки витамина.

«В Советском Союзе прекрасно знали об этой проблеме и, начиная с детского сада, усиленно давали детям рыбий жир», — уточнил он.

Таким образом, исходя из результатов анализа, можно понять, каких витаминов не хватает организму.

Также в осенний период, по словам Новоселова, снижается температура, из-за чего иммунитет вынужден работать более напряженно. Как объяснил эксперт, в таких условиях возникает более благоприятная среда для распространения различных вирусов: гриппа, аденовирусов, ретровирусов, коронавирусов, а также энтеровирусов, вызывающих кишечные заболевания и ОРВИ.

Для укрепления иммунитета Новоселов также посоветовал уменьшить в этот период количество посещений общественных мест, а если человек почувствовал недомогание, то необходимо носить медицинскую маску либо же остаться дома и посетить врача.

Помимо этого, эксперт советует укреплять иммунитет качественным питанием, обильным питьем, витамином С.

Напомним, что Новоселов оценил опасность лихорадки Марбург.