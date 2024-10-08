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общество

О запуске отопления во всех домах заявили в мэрии Новосибирска

Фото: Pexels.com

Однако в части квартир может быть холодно.

Все жилые дома Новосибирска подключены к отоплению. Об этом сообщили на оперативном совещании в мэрии 8 октября.

Однако в ряде квартир могут возникать проблемы с отоплением, что связано с внутридомовыми коммуникациями.

Мэр города Максим Кудрявцев поручил усилить взаимодействие с управляющими компаниями и оперативно решать вопросы, поступающие через все каналы обратной связи, чтобы устранить неполадки до наступления холодов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске холодная вода уже третьи сутки разливается по улице Кошурникова.

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Игорь Кириченко
Журналист

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