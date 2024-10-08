В Новосибирске холодная вода уже третьи сутки разливается по улице Кошурникова

Излив воды происходит из-за дефекта на водопроводе.

В Дзержинском районе Новосибирска на улице Кошурникова, 13/2 произошел дефект на водопроводе, в результате чего дороги заливает ледяной водой.

Инцидент продолжается уже третьи сутки с 6 октября. Прокуратура района начала проверку инцидента.

По информации МУП «Горводоканал», причиной утечки стала неисправность водопровода. Для устранения проблемы потребуются отключения холодного водоснабжения. Работы запланированы на 9 октября 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска пожаловались на троллейбус №10.