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общество

Жители Новосибирска пожаловались на троллейбус №10

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Некоторые водители троллейбусного маршрута №10 перестали довозить до конечной остановки «Улица Амбулаторная».

Во вторник, 8 октября, жители Новосибирска пожаловались редакции Atas.Info на троллейбусный маршрут №10, который не всегда доезжает до конечной остановки «Улица Амбулаторная».

По словам пассажиров, часть водителей завершает маршрут на остановке «Сад Дзержинского», а другая часть продолжает движение до конечной. Объявления об изменениях звучат только в салоне троллейбуса, и пассажиры жалуются на их плохую слышимость.

Ранее Сиб.фм сообщал, что временный мост возводят в Новосибирске через Ельцовку-2 на Сухарной.

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Игорь Кириченко
Журналист

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