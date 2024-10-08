Жители Новосибирска пожаловались на троллейбус №10

Некоторые водители троллейбусного маршрута №10 перестали довозить до конечной остановки «Улица Амбулаторная».

Во вторник, 8 октября, жители Новосибирска пожаловались редакции Atas.Info на троллейбусный маршрут №10, который не всегда доезжает до конечной остановки «Улица Амбулаторная».

По словам пассажиров, часть водителей завершает маршрут на остановке «Сад Дзержинского», а другая часть продолжает движение до конечной. Объявления об изменениях звучат только в салоне троллейбуса, и пассажиры жалуются на их плохую слышимость.

Ранее Сиб.фм сообщал, что временный мост возводят в Новосибирске через Ельцовку-2 на Сухарной.