Временный мост возводят в Новосибирске через Ельцовку-2 на Сухарной

В Новосибирске построят временный мост через Ельцовку-2 на Сухарной.

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что в Заельцовском районе города для капитального ремонта моста через реку Ельцовку-2 на улице Сухарной строят временный мост.

Капитальный ремонт моста, находящегося в неудовлетворительном состоянии, начался в апреле 2024 года. Работы выполняет ООО «НСК» в рамках контракта с МКУ «Гормост» на сумму 171,7 млн рублей. Завершить проект планируется в октябре 2025 года.

Проект включает реконструкцию моста длиной 22,8 метра, предусматривая создание двух полос для движения транспорта шириной по 3,75 метра, двух полос безопасности по одному метру и двух тротуаров по 2,25 метра. На время ремонта транспорт и пешеходы будут перенаправлены на временный объезд с верховой стороны, где будут установлены временный мост и подходы с двумя полосами движения по 3,5 метра и тротуаром шириной 1,5 метра.

Напомним, что новосибирскому Бугринскому мосту исполнилось 10 лет