«Он считает себя мафией». Раскрыта личность агрессивного мигранта, избившего военного в Новосибирске

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения мигрантами военного в Новосибирске.

В Новосибирске стала известна личность мигранта на белом Haval, который напал вместе с агрессивной группой на сотрудника Росгвардии Дмитрия. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила местная жительница, знающая иностранца.

Алина (имя изменено) в разговоре заявила, что все данные передала в органы. Мигранта она охарактеризовала как импульсивного человека.

«Очень импульсивный молодой человек. Не сдерживает себя ни в словах, ни в действиях. Всегда угрожает», — объяснила она.

Девушка добавила, что мигрант называет себя "мафиозником".

«Он напрямую говорил, что город засыпает, просыпается мафия», — добавила собеседница.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту Сиб.фм рассказали, что полиция приняла заявления от пострадавшего. Выясняются все причины произошедшего.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на военнослужащего. Об этом стало известно 8 октября.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о результатах его расследования», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Следкома.

Напомним, 29 сентября сотрудник Росгвардии заметил подозрительные автомобили — Renault Logan и белый Haval, которые передвигались без номерных знаков. Он обратился в ГАИ для выяснения обстоятельств, однако иностранцы заметили слежку и начали угрожать.

Дмитрий показал удостоверение и попросил их покинуть место. Тем не менее, один из приезжих не испугался и, по словам Дмитрия, достал пистолет, направив его в лицо росгвардейца.

По его словам, автомобили направились в сторону Планетария, и он последовал за ними. Они свернули к НВИ, где он заблокировал их движение своим автомобилем и, рассчитывая на помощь военных, начал кричать о том, что у них есть оружие и они угрожают ему. Он также заявил, что является военнослужащим данного института.

Дмитрий рассказал, что возле института водитель Haval нанес ему удар по лицу, после чего он был вынужден применить газовый баллончик. В это время в стороне находилось около десяти курсантов, но никто не вмешался. Один из пассажиров автомобиля схватил метлу и ударил Дмитрия, после чего он попытался убежать, но третий участник конфликта ударил его ногой в грудь. Нападавшим удалось скрыться с места происшествия.