Педиатр рассказала о большом количестве случаев «немой» пневмонии в Новосибирске

В Новосибирске педиатр сообщила, что в основном болеют дети.

В Новосибирске наблюдается рост заболеваемости пневмонией, что привело к закрытию отдельных классов и целых школ на карантин. Официальные данные о количестве заболевших «воспалением легких» не публикуются, и эти случаи включаются в общую категорию «ОРВИ». Однако медработники в поликлиниках и частных центрах сообщают о том, что пневмония диагностируется «у каждого первого».

Специалисты отмечают, что текущая ситуация является нетипичной для сезона острых респираторных заболеваний. Клинические проявления пневмонии, с которыми сталкиваются врачи, имеют ряд особенностей, затрудняющих диагностику.

«Сейчас в основном болеют дети 8-10 лет. До этого, в сентябре, болели подростки. Маленькие дети болеют реже, но и среди них тоже есть заболевшие. Действительно, часто в семьях по несколько случаев. Мы видим сейчас много «немых» пневмоний. Это когда нет характерных хрипов в легких. Коварная особенность. На рентгене такие пневмонии практически не видно. В основном диагноз подтверждается с помощью КТ», — сообщила педиатр Елена Щербицкая BFM-Новосибирску.

Она объяснила, что большинство случаев пневмонии у детей не сопровождаются предшествующими катаральными явлениями. Хотя в некоторых случаях, как рассказала Щербицкая, у ребенка сначала может быть насморк. При этом в большинстве случаев симптомы воспаления легких проявляются сразу: характерный кашель, а затем может возникнуть одышка. У некоторых пациентов температура может держаться до семи дней, но есть немало случаев, когда температура отсутствует вовсе.

Врач также подчеркнула, что такое течение болезни может создавать у пациентов ложное чувство безопасности. Заболевшие взрослые продолжают ходить на работу, не обращая внимания на симптомы, а заболевших детей водят в детские сады и школы до последнего момента. Это приводит к увеличению заболеваемости и росту числа тяжелых случаев.

На вопрос о причинах увеличения числа пневмоний в регионе специалист затруднилась дать точный ответ. Лабораторная диагностика проводится не во всех случаях.

Напомним, что эпидемиолог из Новосибирска Новоселов оценил опасность лихорадки Марбург.