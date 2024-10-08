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общество

После DDoS-атаки «Электронный город» сделает перерасчет нoвосибирцaм

Фото: Сиб.фм

«Электронный город» сделает перерасчет жителям Новосибирска после сбоев в работе.

Ранее было известно, что у компании «Электронный город» стали недоступны многие услуги (интернет, телевидение, call-центр), так как сервис подвергся DDoS-атаке.

В результате из-за проблем с ресурсом компания заверила новосибирцев, что произведет перерасчет всем пользователям. Об этом они написали в соцсетях.

Сейчас специалисты уже восстановили работу телефонии, цифрового ТВ, сайт и личный кабинет в мобильном приложении.

Напомним, что цифровые сервисы помогают жителям Новосибирской области решить практически любой вопрос

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Валерия Митрохина
Журналист

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