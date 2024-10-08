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общество

Сайты судов Новосибирской области не работают уже вторые сутки

Фото: pixabay.com

С 6 октября в Новосибирской области и других регионах страны наблюдаются проблемы с доступом к сайтам судов.

Предполагается, что неисправности в системе ГАС «Правосудие» возникли из-за хакерской атаки. Вечером 6 октября новосибирские судебные интернет-ресурсы, включая сайты областного и гарнизонного военного судов, всех районных судов города и области, а также Управления судебного департамента НСО, перестали работать.

Страницы учреждений по-прежнему не загружаются. Аналогичная ситуация фиксируется и по всей стране, за исключением сайтов судов Москвы.

Как сообщает telegram-канал «Кибервойна», кибератака на систему ГАС «Правосудие» была осуществлена некой хакерской группой, связанной со спецслужбами Украины.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области откроется первый государственный центр вспомогательных репродуктивных технологий.

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Игорь Кириченко
Журналист

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