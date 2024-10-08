Школьники из Новосибирска вырастили для зоопарка несколько тонн тыквы

Несколько тонн тыквы вырастили школьники для Новосибирского зоопарка.

В пресс-службе Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило сообщили, что в учреждении прошла акция «Добрый урожай», благодаря которой школьники из села Крутологово вырастили и передали несколько сотен тыквы.

“В этом году будет побит рекорд прошлых лет по количеству принесенных овощей и фруктов. Для садоводов, дачников лето — 2024 было очень непростым. Погода ставила под сомнение хороший урожай. Но благодаря неустанному труду и знаниям люди, работающие на земле, справились со всеми сложностями”, — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Напомним, что зоопарк Новосибирска направил гуманитарную помощь коллегам из ДНР